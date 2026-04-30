Cidade: Dono da adega nega irregularidades em reunião do Conseg

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O proprietário da Adega Tubarão, Sérgio de Oliveira, esteve na reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), realizada na terça-feira (28) na Sala de Licitações da Prefeitura de Bariri.

O motivo da ida dele à reunião é que chegou denúncia anônima ao conselho sobre eventuais problemas dentro do estabelecimento, situado na Rua Carlos Ferreira de Moraes, e em seu entorno, como perturbação de sossego, venda de bebidas a menores de 18 anos, comércio de entorpecentes etc.

Oliveira disse que tem o alvará de funcionamento em dia e que cumpre à risca o horário de funcionamento da adega.

Garantiu que não existe tráfico de drogas no interior da casa e que muitas vezes adolescentes e jovens entram no local para escaparem de abordagens policiais.

O proprietário ressaltou que não vende bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. No caso de som alto, a recomendação dada por ele é que as pessoas baixem o volume. Oliveira disse que são constantes os casos de som alto e motos “estralando”, mas em ruas próximas.

Sugeriu que a Rua Carlos Ferreira de Moraes tenha mão única de direção ou proibição de estacionamento de um dos lados da via.

Responsável pela fiscalização de postura no município disse na reunião que chegou denúncia a respeito da adega. Houve fiscalização e orientação ao proprietário.