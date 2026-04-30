Contato | Assine Já

Expediente | Contato | Assine Já

Clique para receber nossas notícias em primeira mão

(14) 3662-2916

jornalcandeia@jornalcandeia.com.br

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem
Cidade

Cidade: Dono da adega nega irregularidades em reunião do Conseg

30 abr, 2026

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem

Proprietário da adega negou irregularidades no funcionamento do estabelecimento, após denúncia remetida ao Conseg (Divulgação)

O proprietário da Adega Tubarão, Sérgio de Oliveira, esteve na reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), realizada na terça-feira (28) na Sala de Licitações da Prefeitura de Bariri.
O motivo da ida dele à reunião é que chegou denúncia anônima ao conselho sobre eventuais problemas dentro do estabelecimento, situado na Rua Carlos Ferreira de Moraes, e em seu entorno, como perturbação de sossego, venda de bebidas a menores de 18 anos, comércio de entorpecentes etc.
Oliveira disse que tem o alvará de funcionamento em dia e que cumpre à risca o horário de funcionamento da adega.
Garantiu que não existe tráfico de drogas no interior da casa e que muitas vezes adolescentes e jovens entram no local para escaparem de abordagens policiais.
O proprietário ressaltou que não vende bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. No caso de som alto, a recomendação dada por ele é que as pessoas baixem o volume. Oliveira disse que são constantes os casos de som alto e motos “estralando”, mas em ruas próximas.
Sugeriu que a Rua Carlos Ferreira de Moraes tenha mão única de direção ou proibição de estacionamento de um dos lados da via.
Responsável pela fiscalização de postura no município disse na reunião que chegou denúncia a respeito da adega. Houve fiscalização e orientação ao proprietário.

i
Notícias Recentes
cirurgia-dentista-bariri
fisiotarapia-pos-covi
imagem-veterinaria-bariri
03 05 25 Nutribem
01 02 25 Maísa bonatelli
03 05 25 Samir
17 05 25 Letícia Ramos
19 07 25 Indicador
21 06 25 Gabriella Artuso
10 05 Agro Regional
21 06 25 Rose's
21 12 24 Taise Leonel
28 09 24 Ateliê de Psicologia Expressiva
28 09 24 Atual
28 09 24 Camila Slompo
28 09 24 Dr Renan e Dra Bruna Budin
28 09 24 Eletrosampa
28 09 24 Instituto Olhos Marques
28 09 24 Thaís Leite
28 09 24 Zoomed
fabiana
08 07 23 Essência do Ser
28 12 24 Madeireira
previous arrow
next arrow
Z
Vote na nossa Enquete

Qual a sua opinião sobre a equipe de governo anunciada pelo prefeito Airton Pegoraro no dia 01 de janeiro?

Ver resultados

Carregando ... Carregando ...