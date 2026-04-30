Saúde: Prefeitura irá publicar nova licitação para serviços médicos especializados

Composição 1_1 Slide 03 05 25 Nutribem

A Prefeitura de Bariri anulou a licitação para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos e multiprofissionais destinados à rede municipal de saúde.

O motivo é que foram constatadas inadequações no instrumento convocatório, que trouxe duplo entendimento, o que pode comprometer a legalidade da disputa.

De acordo com a diretora municipal de Saúde, Myrella Soares da Silva, o edital será refeito e republicado. Afirma que os serviços terão continuidade normalmente através de prorrogação do contrato vigente.

O pregão previa a contratação de profissionais como médicos especialistas, clínicos gerais e integrantes de equipes multiprofissionais, com o objetivo de garantir a continuidade dos atendimentos em diversos setores da saúde pública.

Os serviços seriam destinados a unidades como ambulatórios, Atenção Básica, Centro de Atenção Psicossocial (Caps), ambulatório de saúde mental, Policlínica, Centro de Diagnose, Centro de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), entre outras unidades.

O valor máximo global era de R$ 6,1 milhões. No caso de médicos, o valor unitário de cada consulta varia de R$ 180,00 a R$ 420,00, conforme a especialidade médica.