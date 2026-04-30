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Saúde

Saúde: Prefeitura irá publicar nova licitação para serviços médicos especializados

30 abr, 2026

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Myrella Soares da Silva, diretora de Saúde, diz que os serviços terão continuidade com a prorrogação do contrato vigente e que nova licitação será aberta (Arquivo/Candeia)

A Prefeitura de Bariri anulou a licitação para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos e multiprofissionais destinados à rede municipal de saúde.
O motivo é que foram constatadas inadequações no instrumento convocatório, que trouxe duplo entendimento, o que pode comprometer a legalidade da disputa.
De acordo com a diretora municipal de Saúde, Myrella Soares da Silva, o edital será refeito e republicado. Afirma que os serviços terão continuidade normalmente através de prorrogação do contrato vigente.
O pregão previa a contratação de profissionais como médicos especialistas, clínicos gerais e integrantes de equipes multiprofissionais, com o objetivo de garantir a continuidade dos atendimentos em diversos setores da saúde pública.
Os serviços seriam destinados a unidades como ambulatórios, Atenção Básica, Centro de Atenção Psicossocial (Caps), ambulatório de saúde mental, Policlínica, Centro de Diagnose, Centro de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), entre outras unidades.
O valor máximo global era de R$ 6,1 milhões. No caso de médicos, o valor unitário de cada consulta varia de R$ 180,00 a R$ 420,00, conforme a especialidade médica.

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