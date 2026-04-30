Cidade: Festa de Santa Luzia tem quermesse, almoço e show de prêmios

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Neste final de semana, a comunidade de Santa Luzia dá continuidade à programação de aniversário de 24 anos de fundação da paróquia e de início da celebração do Ano Jubilar Paroquial.

A parte festiva prevê quermesse, almoço e show de prêmios; a programação religiosa traz missas e bênçãos especiais.

Sábado (02), a grande atração é a Quermesse de Santa Luiza, no pátio externo da Igreja, com barraca de salgados (fogazza, pastel, batata frita, mini pizza e espetinhos); de bebidas (refrigerante, cerveja, suco e chope) e de doces. Há ainda brinquedos infláveis para a garotada.

A dupla Ed Cesar & Ary sobe ao palco com o melhor da música sertaneja.

No domingo (03/05), a partir das 11h30, ocorre o almoço festivo, na barraca da quermesse, com venda de porções, seguido de Show de Prêmios.

A programação festiva se encerra no próximo final de semana, com mais um dia de quermesse, no sábado (09), com a participação do grupo jauense de pagode, Sinhá.

Missas e bênçãos

Coordenada pela pároco Carlos Menezes Jr., a programação religiosa traz missas comemorativas, com bênçãos especiais e celebrações solenes, sempre na Igreja de Santa Luzia. A missa de abertura da programação (25/04) foi celebrada sábado passado, com a participação de bom número de fiéis. Sexta-feira (1º/05), às 16h, foi celebrada a missa de abertura do Ano Jubilar Paroquial.

Neste sábado (02), durante a missa das 19h, haverá benção de objetos religiosos. No domingo (03), na missa das 9h da manhã, crianças e jovens serão abençoados; e às 19h, haverá benção especial das chaves.

A celebração que encerra a programação religiosa ocorre sábado que vem (09/05), durante a missa das 19h, quando as mães presentes serão abençoadas.