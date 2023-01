Bariri: Cessão do Ford T ao Museu Mário Fava chega ao fim

O jornalista Douglas Nascimento publicou artigo no jornal Folha de São Paulo relatando que o empréstimo do Ford T do Museu dos Transportes Públicos ao Museu Mário Fava, em Bariri, está chegando ao fim neste mês.

O veículo tem importância histórica por ter sido um dos automóveis utilizados na abertura da Carretera Panamericana, entre 1928 e 1938. O baririense Mário Fava foi o mecânico da expedição.

Nascimento conta que teve acesso ao contrato de comodato, no qual a Prefeitura de São Paulo e a SPTrans concordaram em ceder o Ford T ao museu baririense pelo período de cinco anos.

Em contrapartida, a empresa Bariri Empreendimentos Culturais deveria executar nesse período a reforma do veículo, troca de radiador, troca do vidro traseiro etc, o que não teria sido feito.

“Um laudo de avaliação acompanha o documento do comodato, com diversas fotografias dos problemas mencionados. Algo preocupante também foi o valor em que foi avaliado o Ford T de R$ 120 mil, muito baixo para o ano de 2017 e mais baixo ainda se avaliado não como veículo, mas como um bem histórico”, menciona o jornalista.

O Candeia entrou em contato com a direção do Museu Mário Fava. A informação é que há tratativas em curso com a SPTrans.