Bariri: Câmara aprova requerimento sobre processo de escolha de conselheiros tutelares

Requerimento de iniciativa do presidente da Câmara de Bariri, Airton Luis Pegoraro (MDB), foi aprovado por unanimidade na sessão de segunda-feira (21).

O documento solicita da administração municipal cópia da prova escrita aplicada aos candidatos ao Conselho Tutelar e critérios adotados na avaliação psicológica. O objetivo é verificar a idoneidade do processo seletivo.

O requerimento foi objeto de discussão por vários vereadores. Alguns comentários foram direcionados à mudança no processo de escolha, após o Legislativo aprovar projeto de lei relacionado ao tema, em março deste ano.

Na ocasião, a matéria tratou da comprovação de experiência na promoção, proteção ou defesa dos direitos da criança e do adolescente em entidades registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Pegoraro disse que quando a Câmara votou projeto não tinha condições de saber o número de inscritos. Após a aplicação de prova escrita e avaliação psicológica, ficaram cinco candidatos para cinco vagas existentes.

Ele defendeu redução da nota de corte para que mais candidatos fossem aprovados na prova escrita e questionou os critérios da avaliação psicológica. Segundo Pegoraro, a candidata Cristiane da Silva Reis Pultrini não foi aprovada, no entanto, atua como conselheira, tendo sido aprovada em avaliação anterior.

Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) e Evandro Antonio Folieni (PP) votaram contra a mudança no projeto remetido pelo Executivo à Câmara, em março deste ano.

Segundo Edcarlos, a alteração resultou na limitação do número de candidatos, sendo que as pessoas não estavam preparadas para essa mudança. O vereador comentou que são necessários cinco conselheiros tutelares e três suplentes, no entanto, não há critério para estabelecer os suplentes.

Em relação a Cristiane, citou que é uma contradição ela estar inapta para concorrer, mas estar apta para exercer a função de conselheira.

Evandro também discordou da limitação do numero de candidatos. Questionou se haverá candidatos na disputa para suplentes, caso essa ferramenta seja adotada.

Já a vereadora Myrella Soares da Silva (União Brasil) defendeu a aprovação da mudança no processo de escolha.

De acordo com ela, a lei foi aprovada pela Câmara por entender que pessoas mais qualificadas deveriam atuar no conselho.

Acredita que deveria ter uma segunda avaliação, contemplando suplentes para aumentar o número de candidatos.

