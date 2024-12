Região: Baririenses participam de encontro de cidades antirracistas em Bauru

Clarina Genaro e Viviane Sabino, presidente e vice-presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, e o rapper baririense, Luiz Fernando Vieira Cesário, o Colmeia, representaram Bariri no Encontro Regional de Cidades Antirracistas, realizado dia 30 de novembro, em Bauru.

O encontro foi realizado no Auditório Adriana Chaves – Unesp Bauru, das 8 às 14 horas, e contou com a participação da prefeita de Bauru, Suellen Rosim; coordenador de políticas para a população negra, Robson Ferreira; presidente do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, Gil Marcos Clarindo dos Santos; e promotor de Justiça de Ibitinga, Thiago Cardin

Ainda marcaram presença ao evento integrantes da Comissão de Igualdade Racial da OAB Bauru e dos conselhos municipais Bauru, Bariri, Cafelândia, Jaú e Lins

O encontro destacou a necessidade de um trabalho conjunto e contínuo para enfrentar o racismo estrutural e fortalecer os direitos da população negra.

Entre os debatedores, destaque para Antônio Carlos de Barros, consultor em Relações Étnico- raciais do Instituto Piraporiano de Educação Antirracista, que ressaltou a necessidade de reconhecer e respeitar as raízes culturais, reforçando o papel das comunidades indígenas e negras na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Prefeita de Cafelândia, Tais Fernanda Maimoni Contieri Santana, promoveu momento marcante ao fazer a leitura do documento “Carta São Paulo”, que reafirma o compromisso dos municípios paulistas com a promoção da equidade racial, o enfrentamento ao racismo e a construção de políticas públicas inclusivas

O baririense Colmeia trouxe ao palco a força do rap como ferramenta de luta, resistência e transformação social, numa apresentação com letras contundentes e ritmos vibrantes

Outras atrações artísticas presentes ao encontro foi o grupo Wé Tó Ilú (tambores e cantos tradicionais) e o Centro Cultural Vera Cruz (espetáculo de dança e música).

(Colaborou: Clarina Genaro)