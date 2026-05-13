Contato | Assine Já

Expediente | Contato | Assine Já

Clique para receber nossas notícias em primeira mão

(14) 3662-2916

jornalcandeia@jornalcandeia.com.br

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem
Esportes

Esporte: Atleta baririense participa de Maratona e Meia Maratona de Montevidéu

13 maio, 2026

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem

O evento é tradicional na capital uruguaia e atrai corredores para um percurso que mescla pontos turísticos e a orla marítima (Divulgação)

A atleta baririense Geisla Mattos participou da Maratona e Meia Maratona de Montevidéu 2026, no Uruguai, ocorrida dia 10 de maio, domingo, na capital uruguaia.
Através das redes sociais, ela relatou: “depois de um ciclo de treinos encaixados e disciplinados, daqueles que a gente sente o corpo e a mente em sintonia, o desafio escolhido para minha 17° meia maratona era encarar as ruas dessa cidade linda e fria. E eu fui com tudo.”
A Maratona e Meia Maratona de Montevidéu 2026 teve largada e chegada na Intendência Municipal de Montevidéu, oferecendo distâncias de 42k, 21k (meia maratona) e 10k.
O evento é tradicional na capital uruguaia e atrai corredores para um percurso que mescla pontos turísticos e a orla marítima.
“Foram 21,0975 km percorridos; 274m de altimetria, com rajadas de vento. Mas também foram marcas, emoções e conquistas. Montevidéu vai morar pra sempre no meu coração” descreve a corredora baririense.

i
Notícias Recentes
cirurgia-dentista-bariri
fisiotarapia-pos-covi
imagem-veterinaria-bariri
03 05 25 Nutribem
01 02 25 Maísa bonatelli
03 05 25 Samir
17 05 25 Letícia Ramos
19 07 25 Indicador
21 06 25 Gabriella Artuso
10 05 Agro Regional
21 06 25 Rose's
21 12 24 Taise Leonel
28 09 24 Ateliê de Psicologia Expressiva
28 09 24 Atual
28 09 24 Camila Slompo
28 09 24 Dr Renan e Dra Bruna Budin
28 09 24 Eletrosampa
28 09 24 Instituto Olhos Marques
28 09 24 Thaís Leite
28 09 24 Zoomed
fabiana
08 07 23 Essência do Ser
28 12 24 Madeireira
previous arrow
next arrow
Z
Vote na nossa Enquete

Qual a sua opinião sobre a equipe de governo anunciada pelo prefeito Airton Pegoraro no dia 01 de janeiro?

Ver resultados

Carregando ... Carregando ...