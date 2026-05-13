Esporte: Atleta baririense participa de Maratona e Meia Maratona de Montevidéu

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A atleta baririense Geisla Mattos participou da Maratona e Meia Maratona de Montevidéu 2026, no Uruguai, ocorrida dia 10 de maio, domingo, na capital uruguaia.

Através das redes sociais, ela relatou: “depois de um ciclo de treinos encaixados e disciplinados, daqueles que a gente sente o corpo e a mente em sintonia, o desafio escolhido para minha 17° meia maratona era encarar as ruas dessa cidade linda e fria. E eu fui com tudo.”

A Maratona e Meia Maratona de Montevidéu 2026 teve largada e chegada na Intendência Municipal de Montevidéu, oferecendo distâncias de 42k, 21k (meia maratona) e 10k.

O evento é tradicional na capital uruguaia e atrai corredores para um percurso que mescla pontos turísticos e a orla marítima.

“Foram 21,0975 km percorridos; 274m de altimetria, com rajadas de vento. Mas também foram marcas, emoções e conquistas. Montevidéu vai morar pra sempre no meu coração” descreve a corredora baririense.