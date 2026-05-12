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Cidade: Apae realiza megacampanha de coleta de eletroeletrônicos

12 maio, 2026

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Na sexta-feira (15) a Apae de Bariri estará aberta para receber da comunidade eletroeletrônicos que muitas vezes não possuem um destino adequado quando o assunto é o descarte.
A ação faz parte do projeto EletroSolidário, uma iniciativa desenvolvida em parceria entre a FEAPAES-SP e a Indústria Fox, que une sustentabilidade à mobilização de recursos em benefício das Apaes.
Todo o material arrecadado será recolhido pela Indústria Fox e, após a pesagem, o valor correspondente será revertido para a entidade. Essa contribuição ajudará a fortalecer e ampliar as ações desenvolvidas junto aos atendidos.
Podem ser doados celulares, notebooks, tablets, cabos de energia, fones de ouvido, carregadores, monitores, mouses, telefones sem fio e eletrodomésticos em geral.
Não serão aceitos pilhas, lâmpadas, baterias e toners de impressora.
A Apae de Bariri está localizada na Avenida Sérgio Forcin, 138, Jardim Santa Rosa. O telefone para contato é (14) 3662-1949.

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