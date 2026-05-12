Cidade: Diretor comenta repercussão sobre assessoria de turismo e detalha objetivos da Prefeitura

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Após a repercussão da reportagem publicada pelo Jornal Candeia sobre a intenção da Prefeitura de Bariri em contratar uma assessoria técnica em turismo pelo valor estimado de R$ 43,8 mil anuais, o diretor municipal de Desenvolvimento Econômico, Wellington Polonio Boff, utilizou as redes sociais para comentar o assunto e apresentar justificativas para a medida.

Segundo ele, a contratação está ligada à necessidade de atualização do Plano Municipal de Turismo em 2026, exigência relacionada à manutenção da pontuação de Bariri junto ao programa MIT (Município de Interesse Turístico), do Governo do Estado de São Paulo.

Na publicação, Wellington afirmou que a proposta vai além de uma assessoria pontual e envolve suporte técnico ao Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), pesquisas de demanda turística, atualização de dados e acompanhamento de sistemas estaduais ligados ao setor.

“O correto era fazer uma licitação mais completa, incluindo auxílio ao COMTUR, pesquisa de demanda turística, atualização de dados, acompanhamento técnico e outros serviços necessários para melhorar nosso ranqueamento e aumentar a capacidade de receber investimentos estaduais”, escreveu.

O diretor também relacionou a iniciativa à estratégia de desenvolvimento econômico do município, defendendo que investimentos em planejamento e captação de recursos são necessários para ampliar arrecadação, atrair empresas e fortalecer setores econômicos.

Em outro trecho, Wellington comentou sobre a desconfiança da população em relação ao poder público, citando o histórico político-administrativo de Bariri nos últimos anos, marcado por crises e mudanças de governo.

A contratação da assessoria integra procedimento licitatório aberto pela Prefeitura e prevê prestação de serviços pelo período de 12 meses.

O que é o MIT?

Bariri possui o título de Município de Interesse Turístico (MIT), programa do Governo do Estado de São Paulo voltado a cidades com potencial turístico.

Os municípios classificados como MIT podem receber recursos estaduais destinados a obras de infraestrutura, melhorias urbanas, sinalização, revitalização de espaços públicos e ações de incentivo ao turismo.

Para manter a classificação e continuar apto ao recebimento de verbas, o município precisa atender critérios técnicos estabelecidos pelo Estado, entre eles atualização do Plano Municipal de Turismo, funcionamento do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e apresentação periódica de documentos e relatórios técnicos.