Região: Festa de Santa Rita agita comunidade de Boa Vista

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De 18 a 31 de maio, o bairro Boa Vista promove a tradicional Festa de Santa Rita de Cássia, padroeira da comunidade, com programação religiosa e festiva.

A programação religiosa tem início com o tríduo em louvor à Santa Rita, nos dia 18, 19 e 21 de maio, segunda, terça e quinta-feira, às 19h30, na Capela de Boa Vista.

No dia 20 de maio, quarta-feira, às 19h30, será celebrada missa especial em comemoração ao aniversário da Paróquia de São Sebastião, na Igreja Matriz de Itaju, a qual a comunidade está ligada.

Dia 22 de maio, sexta-feira, Dia de Santa Rita de Cássia, será celebrada missa solene em ação de graças, às 19h30, na Capela de Boa Vista.

No dia 31 de maio, domingo, às 9h30 da manhã, uma carreata sairá da Igreja Matriz de Itaju, com destino à Capela do Bairro Boa Vista. No local, a partir das 10h, será celebrada missa em ação de graças.

Quermesse e almoço

Quermesse e almoço festivo, no salão de festas da comunidade, são as principais atrações da programação festiva da Festa de Santa Rita do Bairro Boa Vista.

A quermesse será realizada dia 23 de maio, sábado, com cardápio que inclui venda de pastel, coxinha, fogaça, mini pizza, cafta, espetinho de carne e assados (frango e leitoa). Está prevista a venda de bebidas em geral.

Neste dia, a dupla Lucas & Renan e o cantor Paulinho Moura, sobem ao palco para shows musicais ao vivo.

O almoço festivo será no dia 31 de maio, domingo, após a missa solene, com cardápio de porções e assados. A partir das 14h, tem início o tradicional leilão de gado.

A atração musical durante o almoço ficará a cargo da dupla Everton Fernandes & Da Paz, com o melhor do sertanejo.

Os participantes devem levar pratos e talheres. E atenção: na quermesse e no almoço, o pagamento pode ser em dinheiro e cartão. Não há disponibilidade de uso de PIX.