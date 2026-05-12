Política: Capes/MEC abre inscrições para formação de professores de inglês nos Estados Unidos

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Até o dia 11 de junho estão abertas inscrições gratuitas para o Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos (PDPI), promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), junto ao Ministério da Educação (MEC).

O programa oferece formação intensiva em universidades dos Estados Unidos para professores da rede pública. Ocorre entre janeiro e fevereiro de 2027, com duração de seis semanas, unindo formação acadêmica e imersão cultural.

A iniciativa é realizada em parceria com a Fulbright Commission e a Embaixada dos EUA no Brasil. O programa oferece benefícios importantes como passagens aéreas ida e volta; hospedagem no campus; alimentação; ajuda de custo diária; seguro-saúde; materiais didáticos; reembolso do visto; e transporte local.

Podem participar professor de inglês da educação básica pública, que seja brasileiro nato/naturalizado ou residente permanente, concursado na rede pública de educação básica, em sala de aula ativa e com estágio probatório concluído. Exclusão para quem já fez programas similares.

As Inscrições são via formulário online. O processo seletivo inclui análise documental; teste de proficiência (TOEFL ITP) e etapas classificatórias

O objetivo do programa é fortalecer competências em conversação, leitura, escrita, compreensão oral e novas metodologias de ensino

Além da qualificação, os participantes terão contato direto com a cultura americana e novas práticas pedagógicas que poderão ser aplicadas em sala de aula no Brasil.

Para professores que querem fortalecer currículo, ampliar fluência e evoluir na carreira, essa pode ser uma oportunidade estratégica.

Para saber mais ACESSE: https://is.gd/o7vUI3.

(Fonte: CAPES/MEC)