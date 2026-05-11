Bariri: Mais de 30 expositores participam da Feira Amor de Mãe

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Dias 08 e 09 de maio, sexta-feira e sábado, o Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri, em parceria com a Associação Paulista Amigos da Arte (APPA), realizou a 4ª edição da de Economia Criativa Amor de Mãe, na Praça da Matriz.

“Mais de 30 expositores artesãos trouxeram vida, talento e muita dedicação em cada peça e transformaram matéria-prima em histórias”, destaca Raica Spedo, chefe de Cultura.

Eles exibiram e comercializaram produtos de artesanato, gastronomia e culinária, moda, artes e outras novidades.

A praça de alimentação ofereceu taleme, crepe francês, macarrons, chocolates e biscoitos artesanais, geleias, chope gelado e refrigerante

No palco montado na praça, artistas locais se revezaram em apresentações musicais: Abraão Garcia, João Paulo & Rafael e Ana Costa.

“Mais do que uma feira, um movimento de apoio ao pequeno empreendedor e de celebração ao amor que move montanhas — e cria artes lindas! Obrigado a todos que passaram por aqui e prestigiaram o que é feito à mão e com o coração”, finaliza Raica.