Prefeitura abre licitação para realização do Bariri Rodeio Show 2026

Composição 1_1 Slide 03 05 25 Nutribem

A Prefeitura de Bariri publicou pregão eletrônico a fim de contratar empresa especializada responsável pela organização e realização do Bariri Rodeio Show 2026, de 12 a 14 de junho, possivelmente no campo 2 do Estádio Farid Jorge Resegue.

Conforme o edital, a empresa vencedora ficará encarregada de fornecer toda a estrutura necessária para a realização do rodeio, incluindo serviços operacionais, montagem de estruturas, equipamentos e organização geral do evento.

O Executivo adotou esse modelo de parceria para garantir a realização do evento sem ônus financeiro para o município. O edital menciona a não cobrança pelo ingresso de arquibancada.

Além disso, a empresa permissionária pagará ao erário valor mínimo de R$ 10 mil a título de concessão do direito de exploração comercial da festa.

Entre os serviços previstos estão itens ligados à infraestrutura do evento, suporte técnico, segurança operacional, logística e demais estruturas necessárias para a realização do rodeio em conformidade com as normas vigentes.

O Bariri Rodeio Show é tradicionalmente um dos eventos de maior público no município, reunindo apresentações musicais, montarias, praça de alimentação e atrações voltadas ao entretenimento regional.

O documento também define regras para apresentação das propostas, prazos administrativos, critérios de julgamento e responsabilidades da futura empresa contratada.