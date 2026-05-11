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BaririCidade

Prefeitura abre licitação para realização do Bariri Rodeio Show 2026

11 maio, 2026

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Edital contempla a realização do Bariri Rodeio Show de 12 a 14 de junho – Foto Arquivo

A Prefeitura de Bariri publicou pregão eletrônico a fim de contratar empresa especializada responsável pela organização e realização do Bariri Rodeio Show 2026, de 12 a 14 de junho, possivelmente no campo 2 do Estádio Farid Jorge Resegue.
Conforme o edital, a empresa vencedora ficará encarregada de fornecer toda a estrutura necessária para a realização do rodeio, incluindo serviços operacionais, montagem de estruturas, equipamentos e organização geral do evento.
O Executivo adotou esse modelo de parceria para garantir a realização do evento sem ônus financeiro para o município. O edital menciona a não cobrança pelo ingresso de arquibancada.
Além disso, a empresa permissionária pagará ao erário valor mínimo de R$ 10 mil a título de concessão do direito de exploração comercial da festa.
Entre os serviços previstos estão itens ligados à infraestrutura do evento, suporte técnico, segurança operacional, logística e demais estruturas necessárias para a realização do rodeio em conformidade com as normas vigentes.
O Bariri Rodeio Show é tradicionalmente um dos eventos de maior público no município, reunindo apresentações musicais, montarias, praça de alimentação e atrações voltadas ao entretenimento regional.
O documento também define regras para apresentação das propostas, prazos administrativos, critérios de julgamento e responsabilidades da futura empresa contratada.

 

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