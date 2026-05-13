Cidade: Santa Casa inicia Semana da Enfermagem no Dia do Enfermeiro

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Terça-feira (12), a Santa casa de Bariri deu início a 1ª Semana da Enfermagem com o objetivo de promover educação continuada, valorizar os profissionais da linha de frente da saúde e fortalecer as práticas assistenciais na área de enfermagem. O evento se estende até sexta-feira (15).

A abertura oficial contou com ingrediente especial, uma vez que neste dia também é comemorado o Dia do Enfermeiro. A solenidade contou com a presença dos prefeitos de Bariri, Airton Luís Pegoraro, e de Itaju, Jerri de Souza Neiva. Ainda marcou presença, a primeira dama e presidente do Fundo Social, Rita de Cássia Pegoraro.

A equipe gestora da Santa Casa e os coordenadores da Semana da Enfermagem destacaram a relevância do evento para profissionais e estudantes de enfermagem. Os participantes terão acesso a palestras, capacitações e atividades voltadas ao aprimoramento técnico e humano da enfermagem.

A primeira palestrante foi Thais Travaglia, integrante do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren SP), que trouxe conteúdo de alto nível técnico e atualizado às diretrizes do órgão regulador da profissão. O tema da palestra foi “Técnica, Ética e Política: Pilares Inegociáveis do Cuidado em Enfermagem”.

Outros oito palestrantes vão se revezar ao longo dos quatro dias de evento, em intensa programação: Danielle Urbanetto; Suzane de Souza; Gercilene Silveira; Kely dos Santos; Juliana Vaccarelli; Camila Silva; Rita Altino e André Fanti. (Fonte: Assessoria de Imprensa da Santa Casa de Bariri)