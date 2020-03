Itaju: Cidade tem dois casos suspeitos de coronavírus

A prefeitura de Itaju, através do setor de Saúde, informou que a cidade tem dois casos suspeitos de coronavírus (Covid-19).

Segundo informado, ambos os casos tiveram contatos com pessoas que viajaram para o exterior ou que fossem portadores sintomáticos ou assintomáticos do vírus. A prefeitura afirma que realizou exames nos dois casos e aguardo o resultado.

Ainda segundo divulgado, o estado de saúde dos dois é estável. Um dos casos, uma moça de 25 anos, está internada na UTI da Santa Casa de Bariri. para tratamento e observação e outra, uma mulher também na faixa dos 20 anos, em quarentena domiciliar em Itaju.

A prefeitura orienta a população que extenuem as medidas de controle e isolamento social, em especial os maiores de 60 anos de idade.

Doação

A Prefeitura Municipal de Itaju estará repassando na forma de doação à Santa Casa de Misericórdia de Bariri, medicamentos, luvas, máscaras, capotes, gorros, óculos, álcool líquido 70% e em parceria com a Prefeitura de Boracéia

“Estamos unindo esforços financeiros, técnicos e operacionais, para doarem um aparelho ventilador respiratório com monitor a ser utilizado na unidade de tratamento intensivo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri, para tratamento de pacientes que possam vir a estar contaminados com coronavírus (Covid-19) e necessitem de tratamento para quadro de evolução da doença em situação mais grave”, informou a prefeitura

Essa ação conjunta dos municípios objetiva conjugar esforços necessários para o auxílio do desenvolvimento de política pública de combate e tratamento do avanço da doença, buscando transmitir tranquilidade às populações no tocante à adoção de política pública pautada na responsabilidade de ações administrativas.