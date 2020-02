BARIRI: Morre ciclista atropelado em estrada rural

Morreu neste domingo, dia 23, por volta das 18h, Aparecido Jeová Leonel, 68 anos. Ele transitava com bicicleta pela estrada rural que dá acesso ao canal do Rio Tietê, em Bariri, quando foi atingido por VW Parati.

Por volta das 11h deste domingo, durante a primeira visita, um médico disse a familiares que Aparecido estava entrando em falência múltipla de órgãos. Os parentes foram avisados para que pudessem se despedir do homem.

O acidente ocorreu pouco depois das 16h de quarta-feira, dia 19. O automóvel seguia no sentido centro-bairro quando, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle de direção e colidiu com a bicicleta que seguia pela beira da estrada. Uma testemunha relatou que o motorista do carro transitava em alta velocidade.

Com o impacto, o condutor da bicicleta foi arremessado ao chão e teve várias fraturas. Ele foi conduzido em estado gravíssimo ao Pronto Socorro da Santa Casa (PS) e depois foi transferido à Santa Casa de Jaú.

O condutor da Parati, Bruno Luis Alves Ferreira, 21 anos, também foi levado ao PS de Bariri. Delegado representou à Justiça pela prisão preventiva dele.

