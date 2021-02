Vacinação para idosos acima de 80 anos começa amanhã

Imunização para pessoas nessa faixa etária teria início na segunda-feira, mas foi antecipada – Arquivo/Candeia

A Diretoria Municipal de Saúde começará a vacinar idosos entre 80 e 84 anos a partir deste sábado (27) no Clube da Melhor Idade. O horário de imunização é das 7h às 17h. Também haverá imunização neste domingo (28) no mesmo horário.

Segundo a titular da pasta, Marina Prearo, a vacinação para pessoas acima dos 85 anos continuará a ser feita normalmente. Já a imunização dos profissionais de saúde foi encerrada.

Conforme o calendário estadual, em fevereiro São Paulo passou a vacinar todos os idosos com idade a partir de 85 anos. A partir de segunda-feira (1º) a campanha de imunização será ampliada para todas as pessoas com idade entre 80 e 84 anos, no entanto, a imunização foi antecipada em Bariri.

Conforme o Vacinômetro, até anteontem (25) Bariri vacinou 5,53% da população. Foram aplicadas 1.881 doses, sendo 1.492 na primeira dose e 389 na segunda.