Vacinação contra Covid-19 começa dia 25 em Bariri

Segundo a diretora, a vacinação se inicia com profissionais da saúde e o posto de imunização será no Clube da Melhor Idade – Divulgação

Se não houver mudança no cronograma, a vacinação contra a Covid-19 em Bariri tem início dia 25 de janeiro, segunda-feira, com a imunização dos profissionais da saúde.

A informação é da diretora de Saúde do município, Marina Prearo, em entrevista concedida à Rádio Clube de Bariri, nesta segunda-feira, 18. Segundo ela, o Clube da Melhor Idade Alegria de Viver vai ser o posto de vacinação contra a Covid-19 em Bariri.

Prearo afirma que todas as ações relativas à imunização estão centralizadas na Diretoria Regional de Saúde de Bauru (DRS-Bauru) e que as cidades integrantes do colegiado vão seguir cronograma definido pelo órgão.

As recomendações ainda estão sendo definidas, mas alguns protocolos já estão confirmados. Um deles é que para obter a imunização os profissionais devem estar cadastrados no conselho regional da categoria. E que a prioridade é por exposição ao vírus. Ou seja, deve ter início com médicos e enfermeiros e, depois, paulatinamente, com os demais profissionais da saúde, indígenas e, por fim, nesta fase, os idosos.

De acordo com a DRS-Bauru, há previsão de prazo de nove semanas para a vacinação destes grupos prioritários. A fase inicial será dividida em dois momentos. Nos primeiros 15 dias, os profissionais de saúde e indígenas receberão a primeira dose. Então, enquanto aguardam os 21 dias necessários para a aplicação da segunda, serão imunizados os idosos, até que todos os contemplados recebam as duas doses necessárias. A expectativa é que a fase inicial termine no final de março.

Postos de vacinação

Marina Prearo comenta que os dois postos regulares de vacinação em Bariri vão permanecer em funcionamento para imunização das demais vacinais: Um é o Centro de Diagnose Dr. José Dorly Borges, no centro da cidade, e o outro a Unidade Básica de Saúde II Aristides A. Pereira (UBS 2/Soma 2), nos altos da cidade, que substitui o Posto de Saúde Nassima B. Romero (PSF II) antigo local de vacinação.

Para não sobrecarregar estes locais, a Diretoria de Saúde optou por montar local específico para a vacinação contra a Covid-19, que será o Clube da Melhor Idade, localizado na Rua Tiradentes, defronte à EM Profº Julieta Rago Foloni.

Ainda de acordo com a diretora, o local está recebendo adaptação necessária em sua estrutura para abrigar a vacinação dentro dos protocolos e exigências da Vigilância Sanitária e Epidemiológica.