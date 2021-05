Vacinação contra a gripe aplica 2.295 doses na primeira etapa

Para reforçar a campanha, houve drive thru de vacinação contra a gripe na unidade básica do Nova Bariri e no Centro de Diagnose – Divulgação

Até o dia 12 de maio, quarta-feira, a Diretoria de Saúde aplicou 2.295 doses da vacina H1N1, que combate o vírus da Influenza. A quantidade representa 61% da meta para a primeira etapa da campanha, que era imunizar 3.738 pessoas.

A primeira fase incluiu crianças de 0 a 2 anos (540 doses); crianças de 2 a 4 anos (852); crianças de 5 anos (221); gestantes (177); puérperas (49); e trabalhadores da saúde (456).

Dia 11, terça-feira, teve início a segunda fase que inclui idosos com 60 anos ou mais e professores. Durante a semana, para reforçar a campanha, a Diretoria de Saúde realizou drive thru de vacinação contra o vírus da influenza. O serviço foi oferecido na unidade básica de saúde da Nova Bariri e no Centro de Diagnose, das 07h às 12h.

A imunização contra a gripe está sendo realizada no PSF 1, PSF 2, PSF 3, PSF 4, Soma 2, UBS da Nova Bariri e Centro de Diagnose. Aqueles que já tomaram a vacina contra a Covid-19 precisam apresentar a carteirinha de vacinação onde consta a aplicação.

Vale ressaltar que continuam sendo vacinadas as crianças, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, e trabalhadores da área da saúde.

A partir de 09 de junho, ocorre a terceira etapa da vacinação. Nesse período, vão receber imunização pessoas com comorbidades, portadores de deficiência, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e portuário, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa.