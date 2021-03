SP começa a vacinar idosos com 75 e 76 anos no dia 15 de março

Novas faixas etárias de imunização contra o coronavírus reúnem cerca de 420 mil pessoas – Divulgação

O governo estadual anunciou nesta segunda-feira (8) que a campanha de vacinação contra o coronavírus será ampliada para abranger idosos com 75 e 76 anos de idade. A partir do próximo dia 15, cerca de 420 mil pessoas nestas duas faixas etárias poderão receber a primeira dose em todos os 645 municípios do estado.

A imunização em São Paulo começou no dia 17 de janeiro. Até as 12h50 desta segunda-feira (8), 2.450.584 pessoas já haviam recebido a primeira dose, e outras 845.821 completaram o ciclo vacinal com a segunda dose, totalizando 3.296.405 vacinações em todo o Estado.

Os públicos vacinados até o momento são profissionais de saúde, indígenas, quilombolas, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos vivendo em instituições de longa permanência, além de idosos em geral com idade a partir de 77 anos.