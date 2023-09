Sindsaúde fecha acordo com Santa Casa de Bariri

O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Jaú e Região (SindsaúdeJaú), o legítimo representante dos funcionários da Santa Casa de Bariri, assinou nesta semana Acordo Coletivo de Trabalho garantindo vale-alimentação de R$ 300,00, folga para setor de recepção, dois dias ao ano para acompanhar filho pequeno ao médico e ainda passou a representar enfermeiros e técnicos de farmácia, ambos com salários de ingresso definidos em convenção coletiva. O reajuste é de 3,54%.

Edna Alves, presidente do sindicato que representa os trabalhadores do hospital, esteve na Santa Casa de Bariri na terça-feira (29), onde se reuniu com a diretora administrativa, Marina Prearo, para assinar o documento que normatiza a relação de trabalho e os benefícios dos funcionários. A respeito do Piso Nacional da Enfermagem, o hospital vai adotar, conforme definido pelo STF.

O documento ACT assinado tem vigência desde 1º de julho e oficializa o vale-alimentação de R$ 300,00, negociado em reunião ocorrida em junho. Com aval dos funcionários, o hospital passa a entregar o vale no lugar da cesta básica. “É um dos maiores vales da região, o que valoriza os trabalhadores que atenderam ao chamamento do Sindsaúde e participaram da assembleia”, comemora Edna Alves. O funcionário que tiver mais de três faltas injustificadas no mês perde o vale.

Jornada

Destaque ainda para a folga que passa a ser concedida ao setor de recepcionista, o que não existia na jornada de 12 x 36 (facultativa). A outra jornada é de 40 horas semanais, com folgas aos sábados e domingos.

Para os setores de apoio, farmácia, hotelaria, lavanderia,limpeza, copa e cozinha as jornadas são de 40 horas semanais (folga sábado e domingo), de 12 x 36 (com duas folgas) ou de 6 horas diárias com 5 folgas no mês.

Também foi mantida para a enfermagem a jornada de trabalho de 36 horas semanais, com jornadas de 12×36 com duas folgas mensais ou 6 horas diárias com cinco folgas por mês.

A lista de profissões contempladas no Acordo Coletivo passa a ter o técnico de farmácia, com salário semelhante ao de técnico de enfermagem (R$ 1.878,92) e o enfermeiro (R$ 3.530,48).

Outra novidade é a permissão de o pai/mãe se ausentar dois dias por ano para acompanhar filho de até 6 anos de idade ao médico. Pela CLT é apenas um dia. Além disso, é permitido ao hospital “suspender o contrato de trabalho do empregado… que se ausentar por período superior em virtude de internação hospitalar do filho, enquadrando-o como licença sem remuneração, desde que apresentado atestado médico, ficha de internação da criança e declaração de acompanhante emitida respectivo hospital na data da alta hospitalar e, conforme regras internas do Departamento de Recursos Humanos.”

A partir de 1º de julho de 2023, os salários de ingresso passam a vigorar com os seguintes valores: Apoio – R$ 1.532,72; Administração – R$ 1.584,87; Auxiliar de Enfermagem – R$ 1.723,39; Técnico de Enfermagem – R$ 1.878,92; e Enfermeiro – R$ 3.530,48.