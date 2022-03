Segunda-feira – SP aplicará 4ª dose contra Covid em pessoas com 80 anos ou mais

O governador João Doria (PSDB) disse nesta quarta-feira (16) que o estado de

São Paulo irá adotar a quarta dose da vacina contra Covid-19 em pessoas acima de 80 anos. A imunização terá início na próxima segunda-feira (21).

Só poderão receber a quarta dose a partir de segunda-feira aqueles que há pelo menos quatro meses receberam a terceira dose.

Neste momento, o Ministério da Saúde recomenda a quarta dose para pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos.

Os estados e municípios não são obrigados a seguirem as recomendações do governo federal, como reforçou o STF (Supremo Tribunal Federal) em decisão de 2020, e podem elaborar regras próprias para o combate à pandemia.

Essa é a segunda vez em que Doria anuncia a disponibilidade da quarta dose. No dia 9 de fevereiro, ele disse que a quarta dose estaria liberada para toda a população do estado mesmo sem o aval da saúde, mas especificou a data. Dois dias depois do anúncio de Doria, o Ministério da Saúde não recomendou a quarta dose da vacina contra a Covid para a população em geral.

Segundo a nota técnica da pasta, divulgada na época, era necessário antes de decidir sobre ampliar o uso da quarta dose compreender o cenário epidemiológico com maior detalhamento quanto às hospitalizações, óbitos e infecções pela Covid-19 entre determinados grupos etários e sua relação com o status de vacinação (vacinados x não vacinados).

Fonte: JCNet e FolhaPress

Da redação