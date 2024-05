Saúde: Vacinação contra a pólio começa dia 27

A campanha de vacinação contra a poliomielite começa na segunda-feira (27) em Bariri.

A vacina, que previne a doença causadora da paralisia infantil, é destinada a crianças menores de 5 anos.

A imunização é feita das 7h às 13h em dois locais: Centro de Saúde (Avenida Dr. Antonio Galízia, 107); e Soma 2 (Avenida Orlando Belluzzo, 700).

Poliomielite (paralisia infantil) é uma doença contagiosa aguda, causada por vírus, que pode infectar crianças e adultos, por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes. Em casos graves, pode acarretar paralisia nos membros inferiores.

A vacinação é a única forma de prevenção da poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina e na campanha nacional anual.

Desde 2016, o esquema vacinal contra a poliomielite passou a ser de três doses da vacina injetável – VIP (2, 4 e 6 meses) e mais duas doses de reforço com a vacina oral bivalente – VOP (gotinha).