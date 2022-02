Saúde vacina crianças e adolescentes contra febre amarela

As doses serão aplicadas no sábado, 26, das 7h às 13h, do Centro de Diagnose (centro) e no Soma 2 (altos da cidade) – Divulgação

Dia 26 de fevereiro, sábado, a Diretoria de Saúde da Prefeitura de Bariri, realiza plantão para atualização da carteirinha de vacinação e aplicação de dose de reforço contra febre amarela. O público-alvo são crianças e adolescentes de 0 a 15 anos.

A ação será realizada das 7h às 13h, em dois postos de vacinação: Centro de Diagnose Dr. José Dorly Borges (centro) e na Unidade Básica de Saúde Aristides Alves Pereira (UBS 2), conhecida como Soma 2, nos altos da cidade (próxima à caixa d’água).

Urbana

A febre amarela é causada por um vírus, do gênero flavivírus, transmitido por mosquitos pertencentes às espécies Aedes (principalmente Aedes aegypti, responsável também por transmitir a Zika, a Dengue e a chikungunya) e Haemogogus.

As epidemias de febre amarela urbana ocorrem quando pessoas infectadas introduzem o vírus em áreas densamente povoadas com grande presença de mosquitos e onde a maioria das pessoas tem pouca ou nenhuma imunidade devido à falta de vacinação.

Atenção: uma pessoa não transmite a doença diretamente para outra; o macaco também não transmite a doença. É imprescindível a presença de mosquitos infectados agindo como vetores para que haja transmissão.

Fonte: Assessoria de Imprensa