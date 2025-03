Saúde: UBS Nova Bariri terá horário especial para coleta do Papanicolau

O atendimento às mulheres será em horário estendido, das 14 às 20 horas, pensando naquelas que trabalham e não conseguem comparecer em horário comercial (Divulgação)

Nesta terça-feira (11), a Diretoria de Saúde da Prefeitura Municipal faz coleta do Papanicolau em horário especial na UBS Nova Bariri, em celebração ao Mês da Mulher.

O atendimento às mulheres será em horário estendido, das 14 às 20 horas, pensando naquelas que trabalham e não conseguem comparecer em horário comercial.

As usuárias devem comparecer na UBS Nova Bariri que fica na Rua Angiolite Papaterra, 201, munidas de cartão SUS e CPF.

O Papanicolau é um exame preventivo do colo do útero que ajuda a detectar alterações celulares que podem levar ao câncer cervical. O exame é simples, rápido e gratuito.

O exame deve ser feito por todas as mulheres que têm ou já tiveram atividade sexual, especialmente entre os 25 e os 59 anos; deve ser feito dez ou vinte dias após a menstruação.

Inicialmente, o exame deve ser feito todo ano. Após dois exames seguidos com resultado normal, o exame pode passar a ser feito a cada três anos. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)