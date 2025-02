Saúde traça metas para o enfrentamento da dengue em Bariri

A Diretoria Municipal de Saúde realizou na quarta-feira (12) reunião com as agentes comunitárias de todas as Estratégias de Saúde da Família (ESFs).

A titular da pasta, Ana Paula Falcão, informou que durante o encontro foram traçadas as metas para o enfrentamento da dengue. “Seguimos com as atividades do Setor de Vigilância Epidemiológica com as visitas casa a casa, quando os agentes avaliam os imóveis e orientam os moradores sobre criadouros do mosquito Aedes aegypti”, disse.

Para que este trabalho seja realizado de forma adequada, a orientação é para que a população receba os agentes de saúde em casa e que siga as orientações quando for necessário eliminar criadouros potenciais de Aedes aegypti.

Todos os cidadãos de Bariri podem, em apenas dez minutos, uma vez por semana, tomar atitudes essenciais para proteger a própria saúde e evitar a propagação das doenças causadas pelo Aedes aegypti. Veja como isso é possível:

– Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas;

– Guarde pneus em locais fechados ou descarte-os em borracharias;

– Não acumule entulho ou lixo;

– Mantenha os reservatórios de geladeiras e filtros de água sempre limpos;

– Mantenha caixas d’água e outros reservatórios de água limpos e fechados;

– Descarte corretamente objetos que acumulem água;

– Mantenha as calhas de casa limpas.

– Utilize repelentes.

(Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)