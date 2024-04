Saúde: Santa Casa recebe doações pela conta de água

As pessoas que quiserem doar qualquer quantia em dinheiro para a manutenção dos relevantes serviços prestados pela Santa Casa de Bariri têm a opção de fazer a transferência via conta de água.

Em fevereiro de 2023 o Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) formalizou Termo de Cooperação com o hospital para que os munícipes realizem doações à instituição diretamente de sua conta de água.

Permitida pela Lei Municipal nº 4.020, de 2011, a doação é uma alternativa cômoda para que a população realize doações, no valor que desejar.

Uma vez recebida a contribuição, a autarquia separa o valor e repassa o montante no mês seguinte.

Para realizar a doação, o munícipe deve procurar a Santa Casa de Bariri e preencher o termo de autorização de cobrança desses valores na fatura de água. A contribuição pode ser cancelada a qualquer momento, assim que requerida pelo consumidor.

Interessados podem entrar em contato pelo telefone (14) 3662-6522, das 9h às 13h.

Mensalmente, a Santa Casa de Bariri faz prestação de contas, aberta a todos os interessados.