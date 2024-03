Saúde: Santa Casa estuda contratação de seguranças

A diretoria administrativa da Santa Casa de Bariri e o Conselho Superior de Administração da Santa Casa de Bariri estão estudando a contratação de seguranças para atuarem na entrada do hospital.

São recorrentes os casos em que pacientes, familiares ou amigos reclamam do atendimento, xingam e até agridem funcionários e médicos.

De acordo com o gestor da Santa Casa de Bariri, Marco Antonio Gallo, recentemente um médico foi agredido no local.

No momento, a direção do hospital está se informando sobre valores cobrados por empresas que prestam serviço de segurança.

Vereador

Em ofício remetido ao diretor administrativo da Santa Casa, o vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) diz que esteve no hospital em vários momentos de tensão envolvendo pacientes e funcionários.

Em algumas ocasiões houve necessidade do acionamento da Polícia Militar (PM) para garantir a segurança de funcionários e médicos.

De acordo com Edcarlos, a situação fugiu do controle nos dias 21 e 24 de março por causa de pacientes agressivos e confusões iniciadas fora das dependências da Santa Casa.

Diante disso, o vereador solicitou que a diretoria da Santa Casa providencie a contratação de seguranças para atuarem no PS.

A respeito do ofício, Gallo informou que as medidas já vinham sendo estudadas. O documento remetido por Edcarlos reforça a necessidade de contratação de seguranças no PS.