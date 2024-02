Saúde: Santa Casa de Bariri registra grande aumento na procura por leitos

A Santa Casa de Bariri está com poucos leitos disponíveis para internação. A informação é da administradora do hospital, Marina Prearo, e do Conselho Superior de Administração.

As informações encaminhadas à imprensa levam em consideração que o aumento na procura ocorre paralelamente ao funcionamento do ambulatório da dengue no Centro de Diagnose e Especialidades Dr. José Dorly Borges.

No setor de maternidade e pediatria há um total de nove quartos, com 12 vagas disponíveis. No momento, há apenas três quartos usados para pediatria e maternidade; seis quartos estão com internações clínicas e cirurgias por falta de vaga na enfermaria.

Na unidade intermediária (UTI) há sete vagas, sendo duas de isolamento. Segundo a Santa Casa, as cinco vagas estão ocupadas e as duas de isolamento estão sendo usadas para internação e hidratação.

A enfermaria conta com 14 quartos, com 28 vagas disponíveis. Dois dos quartos estão atendendo o pronto-socorro e 12 estão com 21 internações (seis delas com isolamento relacionado à Covid-19, pneumonia e cirurgia infectada).

Atualmente, o hospital baririense registra 33 internações, sendo 50% delas referentes à dengue.

Em geral, a Santa Casa contabiliza aumento de 25% nos atendimentos no pronto-socorro e 100% a mais de internações.

Há três quartos sendo reformados, os quais seguem o plano diretor para ênfase na mudança do pronto-socorro (reforma iniciada antes da epidemia de dengue em Bariri).

O hospital está abrindo mais um quarto para hidratação, cuja troca de pisos foi finalizada no final de semana.