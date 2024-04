Saúde: Sábado tem Dia D de vacinação contra a gripe em Bariri

Neste sábado (13), a Diretoria de Saúde da Prefeitura de Bariri realiza Dia D de vacinação contra a gripe, das 7h às 13h.

Para os adultos, a vacina será aplicada em todas as unidades de saúde. Já para as crianças, a vacinação ocorre no Centro de Saúde Constantino Galízia (em frente à Coeba) e na Unidade Básica de Saúde II Aristides A. Pereira – SOMA 2 (altos da cidade).

As doses da vacina contra a gripe já estão à disposição da população nas unidades de Saúde do município.

Vacina contra a gripe

A vacina contra a gripe, do vírus Influenza, age para estimular a produção de anticorpos, protegendo contra a doença e reduzindo os casos de agravamento.

O imunizante é oferecido pela Diretoria de Saúde de Bariri anualmente, para que a população possa receber a vacina atualizada. (Fonte: Assessoria de Comunicação)