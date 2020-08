Saúde realiza 890 testes em empresa, com 107 positivos

Funcionários da empresa em teste no sábado, dia 8: consulta com médico do trabalho para avaliação – Divulgação

A Diretoria Municipal de Saúde realizou no sábado, dia 8, testes rápidos para coronavírus em funcionários da empresa Della Coletta Bioenergia (DC Bio).

Ao todo, foram realizados 890 testes, com 783 resultados negativos.

Outros 107 exames rápidos tiveram resultado positivo, sendo 62 IgG, 28 IgM e 17 IgM/IgG.

A maioria dos trabalhadores reside em Bariri, mas outros moram em cidades próximas (veja quadros).

Os funcionários receberam orientação e na segunda-feira, dia 10, passaram por consulta com médico do trabalho para avaliação.

A empresa reitera que as equipes de trabalho estão sendo remanejadas e que irá atuar para o restabelecimento e pronta recuperação dos colaboradores.

Dependendo do momento em que são produzidos, os anticorpos são classificados como IgM (imunoglobulinas de classe M) ou IgG (imunoglobulinas de classe G).

Anticorpos IgM são os que aparecem primeiro, sendo relacionados a infecções recentes. Muitas vezes, sua presença sinaliza que o paciente está na primeira fase da doença, ou seja, ainda possui o vírus.

Já os anticorpos IgG são produzidos posteriormente. Eles indicam que a infecção se deu há algum tempo (pelo menos três semanas) e, portanto, que a pessoa deve ter adquirido imunidade ao novo coronavírus.

Raio X dos testes positivos de Covid-19 na DC Bio

Tipo de teste: IGM/IGG

Cidade de residência do trabalhador Quantidade

Bariri 11

Barra Bonita 1

Bocaina 1

Ibitinga 3

Jaú 1

Total 17

Tipo de teste: IGM

Cidade de residência do trabalhador Quantidade

Bariri 27

Bocaina 1

Total 28

Tipo de teste: IGG

Cidade de residência do trabalhador Quantidade

Bariri 30

Bocaina 4

Boraceia 3

Itaju 3

Ibitinga 21

Externo-Bariri 1

Total 62