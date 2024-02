Saúde: Quinta-feira tem campanha de doação de sangue

Nesta quinta-feira (8), o Lions Club de Bariri, em parceria com o Hemonúcleo Regional de Jaú, realiza mais uma edição da campanha de doação de sangue em Bariri.

As doações serão coletadas no Programa Saúde da Família Nassima Bussada Romero (PSF II), Postinho Verde, nos altos da cidade, das 8h às 20h30.

Antes de doar, é necessário seguir as seguintes orientações:

• Não vá em jejum e alimente-se com alimentos leves

• Evite alimentos gordurosos no dia da doação

• Hidrate-se

Doar sangue é salvar vidas!