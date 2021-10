Saúde promove mutirão para realização de papanicolau e mamografia

Campanha preventiva faz parte do Outubro Rosa

A Diretoria Municipal de Saúde desenvolve neste mês a campanha “Outubro Rosa”, com o objetivo de prevenir, orientar e conscientizar a população sobre os cânceres de mama e de colo do útero, além de alertar sobre a importância do diagnóstico precoce.

Durante todo o mês, os postos de saúde da cidade estarão promovendo mutirão para realização de papanicolau e para fornecimento de guias para execução de mamografia.

O atendimento precisa ser agendado antecipadamente na unidade em que deseja fazer o exame, de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.

Para mais informações sobre os agendamentos, é preciso entrar em contato diretamente com o local onde realizará o exame.

Papanicolau

O papanicolau é um exame utilizado para detectar alterações nas células do colo do útero, sendo a principal estratégia para identificar lesões e proporcionar diagnósticos precoces, ou seja, antes da mulher apresentar sintomas.

Trata-se de um exame preventivo que deve ser feito periodicamente, a fim de reduzir a mortalidade por câncer do colo do útero. O procedimento é simples, rápido, indolor e deve ser realizado por toda mulher que tem ou já teve vida sexual ativa.

Mamografia

A mamografia é um exame realizado nas mamas para identificar o câncer de mama precocemente e possibilitar maiores chances de recuperação para o paciente. O procedimento é rápido, simples, não invasivo e essencial para a prevenção e diagnóstico de tumores malignos.