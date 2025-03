Saúde: Prefeitura Bariri começa a divulgar o Boletim da Dengue

A Diretoria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Bariri passam a divulgar, a partir desta segunda-feira (10), boletim diário com informações de casos de dengue no município.

Os dados atualizados são referentes ao período de 1º de janeiro até este 10 de março de 2025, conforme segue abaixo:

• Total de casos: 35

• Em transmissão: 14

A Diretoria de Saúde reforça que as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, como nebulização costal, visitas casa a casa pelos agentes de endemias, coleta de material que acumulam água, estão sendo realizadas diariamente em todos os bairros que apresentam maior número de casos da doença.

No entanto, a medida mais eficaz no combate à dengue continua sendo a prevenção: evitar o acúmulo de água parada, manter quintais limpos e eliminar possíveis criadouros do mosquito. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)