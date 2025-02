Saúde: Pais optam por parto humanizado em Bariri

O casal Fernanda Colovati e Ícaro Polonio Bernardino optaram pelo nascimento da filha, Ágata Colovati Polonio, por parto normal e humanizado.

A pequena veio ao mundo às 15h03 de segunda-feira (24) na residência do casal, na Rua 7 de Setembro, em Bariri.

Diretor municipal de Esportes, Ícaro ressalta que, contrariando a tendência baririense dos partos cesárea agendados, sua esposa decidiu ter um parto humanizado e natural.

Conforme matéria do Candeia do início deste ano, no ano passado a maternidade da Santa Casa de Bariri realizou 297 partos, entre normais e cesáreas.

Desse total, 24 foram partos normais e 273 cesáreas. Ou seja, 91,2% dos bebês nasceram através de parto cesárea.

Para a realização do parto em Bariri, a família contratou equipe da Amary Partejar, de Bauru. Vieram a Bariri duas enfermeiras obstétricas, Tainá Mariano e Dani Galli, e uma doula, Juliane Messias.

A equipe deu toda a segurança para que o parto acontecesse da maneira que mamãe e bebê quisessem, dando todo carinho, respeito e amparo que elas merecem. Ágata nasceu com 3,485 kg e 50,5 cm, foi direto para o peito da mamãe e teve seu cordão umbilical cortado pela irmã Helena e o papai Ícaro.

Segundo ele, partos humanizados domiciliares são uma tendência que vem crescendo cada vez mais, uma retomada tradicional que a pouco tempo atrás ainda era muito comum e que foi perdendo espaço principalmente por conta da pressa e correria que a vida moderna nos fez refém, um parto humanizado natural ocorre no tempo da mamãe e do bebê, enquanto uma cesárea acontece com dia e hora marcada previamente.

“Também é importante salientar que o parto humanizado natural favorece a rápida recuperação da puérpera, a imunidade e saúde do bebê e que favorece e contribui para a produção de leite materno. Parto é vida e deve ser naturalizado”, destaca Ícaro.