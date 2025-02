Saúde: Oito bairros recebem mutirão “Fim da Picada” contra dengue

Esta semana, setores da Prefeitura de Bariri deram início ao mutirão “Fim da Picada”, que objetiva combater o mosquito causador da dengue.

Os primeiros oito bairros a receberem as ações são: Santa Helena, São Marcos, Vila Santa Inês, Jardim Esperança 1, Vila São José, Vila Conceição, parte do centro e Vila Americana.

Na ação, estão sendo recolhidos pelas equipes da Diretoria de Infraestrutura materiais que possam acumular água, a princípio nesses bairros onde há registro de foco de dengue.

A Diretoria de Saúde também intensifica as visitas dos agentes comunitários nesses bairros pertencentes aos PSF 3 e PSF 4, com visitas casa a casa para orientar como se prevenir contra a dengue, fiscalizando se há algum objeto que acumule água e orientando sobre o que fazer se a pessoa tiver os sintomas da doença.

Situação de emergência

Desde o dia 21, Bariri está em situação de emergência em saúde pública em razão da epidemia por dengue. O Decreto foi assinado pelo prefeito Airton Luís Pegoraro durante coletiva de imprensa realizada na sexta-feira e publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal.

A situação de emergência de que trata o decreto autoriza a adoção de todas as medidas administrativas necessárias à contenção de arboviroses, em especial à aquisição de insumos e materiais e à contratação de serviços estritamente necessários ao atendimento da situação emergencial. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)