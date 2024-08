Saúde: Obras continuam na Santa Casa para mudança do PS e melhoria de serviços

No início deste ano o Candeia acompanhou uma série de reformas na Santa Casa de Bariri para melhoria dos serviços.

Nessa semana, o jornal retornou ao local e encontrou algumas obras concluídas e outras em andamento.

A gestora do hospital, Marina Prearo, e a coordenadora administrativa Eliana Aida Manin Guerra ressaltam que há projeto elaborado por especialista e que as obras são feitas conforme a disponibilidade financeira da Santa Casa.

A maior parte dos recursos é fruto de reorganização financeira, com consequente economia, a partir do aumento dos repasses mensais pela Prefeitura de Bariri. Há também dinheiro de emendas impositivas dos vereadores, eventos, como fogazzas e colaboração entre amigos, e auxílio da comunidade.

Para quem entra pela portaria principal, houve a conclusão da reforma do corredor, com troca de tubulação, piso e telhado e pintura. O mesmo serviço foi feito em salas próximas, que abrigam a parte administrativa, o aparelho de raios X digital, consultórios médicos e futuramente equipamento de ultrassom.

Para o funcionamento do raio X, a parede recebeu argamassa baritada, própria para a blindagem.

Marina explica que o equipamento foi montado, aguardando a instalação de software para que haja compartilhamento das imagens com setores do hospital e futuramente com a rede básica de saúde.

Reformas

O andamento das obras é necessário para que sejam feitas mudanças no atendimento aos pacientes.

A principal delas é a alteração do local do pronto-socorro (PS). O serviço de urgência e emergência será instalado onde hoje fica a maternidade (lado esquerdo para quem entra no prédio). Ali também ficará a sala vermelha (UTI intermediária), para estabilização do paciente.

Os atendimentos normais serão feitos com acesso pela portaria principal. A sala de espera ficará no interior do prédio. Para casos mais urgentes o paciente ingressará pela lateral, ao lado do Hospital São José.

Já a maternidade será transferida para a ala onde existe o centro cirúrgico, que passará por reforma e será mudado provisoriamente para o centro obstétrico.

Os quartos (lado direito do hospital) estão passando por reformas para dar mais comodidade aos pacientes que necessitarem de internação. Ao todo, a Santa Casa de Bariri deverá oferecer 58 leitos, contando oito da sala de estabilização.

Outra mudança é a criação de corredor interno para circulação de funcionários, pacientes e familiares, sem que haja contato com pessoas que estejam nos quartos ou aguardando atendimento no PS.

Neste mês de agosto completou um ano da informatização de todos os setores da Santa Casa. Marina avalia que a mudança trouxe resultados positivos no controle de serviços, desde atendimentos médicos até itens da farmácia e da cozinha.