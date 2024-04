Saúde: “Fumacê” de combate à dengue retorna nesta segunda-feira

A Prefeitura de Bariri comunica que nesta segunda-feira (1º de abril) retorna a aplicação de “fumacê” de combate à dengue. O cronograma foi alterado devido às chuvas registradas na semana passada.

Se for cumprido na íntegra, o atual cronograma prevê que o “fumacê” se estende até dia 8 de abril, segunda-feira que vem. Em caso de chuva ou de fortes ventos, no entanto, a ação será remarcada

Para que a aplicação do inseticida alcance o efeito esperado algumas orientações devem ser seguidas:

• Mantenham abertas: portas, janelas e cortinas para facilitar a entrada do inseticida na casa;

• Mantenham cobertos: alimentos, filtros de água, utensílios de cozinha e roupas;

• Guarde em lugares fechados: bebedouros de animais, gaiolas de passarinhos e aquários;

• Mantenham: as crianças, idosos e pessoas alérgicas em um cômodo com porta e janelas fechadas, assim permanecendo por 30 minutos após a aplicação. (Fonte: Assessoria de Comunicação)