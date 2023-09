Saúde: feriado tem plantão de curativos e odontológico em Bariri

Sexta-feira (15), feriado municipal da padroeira, a saúde de Bariri tem horário diversificado de atendimento.

A Farmácia Central, por exemplo, não terá expediente nesta sexta-feira e volta a atender na segunda-feira, dia 18.

Já os atendimentos em domicílio para a realização de curativos a pacientes cadastrados ocorrem normalmente na sexta-feira, no sábado e no domingo, pelo período da manhã.

O plantão odontológico (CEO) para urgências ocorre no sábado e no domingo, das 7 às 9 horas. (Fonte: Assessoria de Comunicação)