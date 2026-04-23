Contato | Assine Já

Expediente | Contato | Assine Já

Clique para receber nossas notícias em primeira mão

(14) 3662-2916

jornalcandeia@jornalcandeia.com.br

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem
Esportes

Esportes: Neste domingo tem reinauguração do Faridão com jogo de máster

23 abr, 2026

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem

Estádio recebe jogo após reforma: gramado recuperado, pintura de arquibancadas, fachada e entrada principal, além de melhorias nos vestiários (Fotos Divulgação)

Domingo (26), às 9h, tem a reinauguração do Estádio Municipal Farid Jorge Resegue, o “Faridão”, com jogo festivo entre as equipes Master Paulista e Master Bariri.
A entrada será um quilo de alimento não perecível, com orientação especial para doação de itens como arroz, feijão, óleo, macarrão, farinha e fubá, em parceria com o Fundo Social, para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.
O jogo será disputado entre o Máster Paulista, formado por ex-jogadores profissionais, e uma seleção máster de Bariri.
Estão previstos nomes conhecidos do futebol, como o goleiro Sérgio (Palmeiras), Capitão (Portuguesa e São Paulo), Zenon (referência em cobranças de falta), Miller (ex-São Paulo, Santos e Palmeiras), Amaralzinho, Dinei e Clodoaldo, entre outros.
Do lado de Bariri, a Seleção Master local deverá contar com cerca de 40 atletas do município, com idade próxima ou superior a 45 anos, para manter equilíbrio físico com o time adversário. A organização destaca que o objetivo é garantir que todos os convocados de Bariri participem ao menos por parte da partida.

Reforma

Segundo o diretor de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Rodrigues Júnior, Jholi, o foco das obras foi a recuperação do gramado e a revitalização estrutural do estádio.
O gramado foi recuperado e está com superfície nivelada e revitalizada, após sucessivas intervenções e cortes com o novo trator tipo “giro zero”.
O entorno também passou por limpeza, retirada de mato, pintura completa das arquibancadas cobertas e descobertas, da fachada e da entrada principal, além de melhorias gerais nos vestiários, que voltaram a ter banheiros e chuveiros em funcionamento.
A reinauguração marca ainda a retomada do estádio após problemas anteriores ligados ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que no passado haviam levado à paralisação de campeonato municipal por recomendação do Ministério Público.
Hoje, a parte de segurança e exigências técnicas do Corpo de Bombeiros está regularizada, segundo o diretor, restando como pendências estruturais apenas a iluminação e parte dos alambrados, ainda não reformados por falta de orçamento.

i
Notícias Recentes
cirurgia-dentista-bariri
fisiotarapia-pos-covi
imagem-veterinaria-bariri
03 05 25 Nutribem
01 02 25 Maísa bonatelli
03 05 25 Samir
17 05 25 Letícia Ramos
19 07 25 Indicador
21 06 25 Gabriella Artuso
10 05 Agro Regional
21 06 25 Rose's
21 12 24 Taise Leonel
28 09 24 Ateliê de Psicologia Expressiva
28 09 24 Atual
28 09 24 Camila Slompo
28 09 24 Dr Renan e Dra Bruna Budin
28 09 24 Eletrosampa
28 09 24 Instituto Olhos Marques
28 09 24 Thaís Leite
28 09 24 Zoomed
fabiana
08 07 23 Essência do Ser
28 12 24 Madeireira
previous arrow
next arrow
Z
Vote na nossa Enquete

Qual a sua opinião sobre a equipe de governo anunciada pelo prefeito Airton Pegoraro no dia 01 de janeiro?

Ver resultados

Carregando ... Carregando ...