Esportes: Neste domingo tem reinauguração do Faridão com jogo de máster

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Domingo (26), às 9h, tem a reinauguração do Estádio Municipal Farid Jorge Resegue, o “Faridão”, com jogo festivo entre as equipes Master Paulista e Master Bariri.

A entrada será um quilo de alimento não perecível, com orientação especial para doação de itens como arroz, feijão, óleo, macarrão, farinha e fubá, em parceria com o Fundo Social, para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.

O jogo será disputado entre o Máster Paulista, formado por ex-jogadores profissionais, e uma seleção máster de Bariri.

Estão previstos nomes conhecidos do futebol, como o goleiro Sérgio (Palmeiras), Capitão (Portuguesa e São Paulo), Zenon (referência em cobranças de falta), Miller (ex-São Paulo, Santos e Palmeiras), Amaralzinho, Dinei e Clodoaldo, entre outros.

Do lado de Bariri, a Seleção Master local deverá contar com cerca de 40 atletas do município, com idade próxima ou superior a 45 anos, para manter equilíbrio físico com o time adversário. A organização destaca que o objetivo é garantir que todos os convocados de Bariri participem ao menos por parte da partida.

Reforma

Segundo o diretor de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Rodrigues Júnior, Jholi, o foco das obras foi a recuperação do gramado e a revitalização estrutural do estádio.

O gramado foi recuperado e está com superfície nivelada e revitalizada, após sucessivas intervenções e cortes com o novo trator tipo “giro zero”.

O entorno também passou por limpeza, retirada de mato, pintura completa das arquibancadas cobertas e descobertas, da fachada e da entrada principal, além de melhorias gerais nos vestiários, que voltaram a ter banheiros e chuveiros em funcionamento.

A reinauguração marca ainda a retomada do estádio após problemas anteriores ligados ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que no passado haviam levado à paralisação de campeonato municipal por recomendação do Ministério Público.

Hoje, a parte de segurança e exigências técnicas do Corpo de Bombeiros está regularizada, segundo o diretor, restando como pendências estruturais apenas a iluminação e parte dos alambrados, ainda não reformados por falta de orçamento.