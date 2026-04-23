Educação: Alunos da rede estadual prestam a Prova Paulista 2026

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Nos dias 14 a 15 de abril, alunos da rede estadual de ensino prestaram a Prova Paulista 2026, com versão impressa para estudantes a partir do 4º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio.

A mudança faz parte da estratégia para otimizar a aplicação da Prova Paulista. Segundo a Secretaria Estadual da Educação (Seduc-SP), a avaliação bimestral acompanha aprendizagens dos componentes do Currículo Paulista.

Em Bariri, as escolas que integram a rede estadual é a Profª Ephigênia Cardoso Machado Fortunato e a Profª Idalina Vianna Ferro. Foram dois dias de prova e as opções, registradas em folha de resposta, foram digitalizadas pela equipe pedagógica das escolas.

Na Sala do Futuro (programa de aplicativo e plataforma digital), o formato das provas segue digital para os conteúdos dos itinerários formativos por área do conhecimento e do ensino técnico profissionalizante (2ª e 3ª séries do EM) e para a expansão do Ensino Médio noturno (3ª série do EM).

“Desde 2023, a Seduc-SP e as escolas utilizam a Prova Paulista como uma importante ferramenta para acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes ao longo de cada bimestre letivo. De lá para cá, fizemos algumas mudanças, entre elas, a inclusão das provas dos anos iniciais do Ensino Fundamental e a avaliação dos componentes dos itinerários formativos do Ensino Médio”, explica o secretário da Educação de São Paulo, Renato Feder.

Conteúdo avaliado

As questões da Prova Paulista foram elaboradas a partir das matrizes e aprendizagens definidas para cada etapa de ensino e componente curricular. Todos os itens são de múltipla escolha, com quatro alternativas para o Ensino Fundamental e cinco para o Ensino Médio.

Em relação à duração da prova, o tempo máximo foi de 2 horas e 30 minutos. Os estudantes elegíveis aos serviços da Educação Especial tiveram asseguradas condições de acessibilidade, incluindo tempo adicional de até uma hora, atendimento por profissionais de apoio e professores (de Libras, interlocutores, tradutor ou intérprete) e organização de sala extra.

Acompanhamento das escolas

A análise dos resultados da Prova Paulista é etapa importante para o planejamento das equipes pedagógicas. A partir dos dados, é possível identificar as aprendizagens consolidadas e aquelas que demandam maior atenção e ações de reforço.

Para facilitar a leitura, os resultados são agrupados nos painéis interativos de dados (BI) na plataforma Escola Total. (Fonte: Assessoria de Imprensa da Seduc-SP)