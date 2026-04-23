Bariri: Por 5 a 4, Câmara arquiva Processante contra prefeito Airton Pegoraro

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Por cinco votos contra quatro, a Câmara de Bariri arquivou denúncia por infração político-administrativa contra o prefeito Airton Luis Pegoraro (Avante). A sessão camarária é realizada na noite de quarta-feira (22).

A denúncia baseia-se em apontamentos do Ministério Público, que indicam falhas na fiscalização do Contrato Administrativo nº 18/2024, firmado com a empresa ESN Prestação de Serviços. Entre os problemas citados estão o número de funcionários abaixo do previsto em edital, uso de frota com idade superior à permitida e a suposta omissão do Executivo em aplicar sanções à empresa, apesar da manutenção dos pagamentos mensais de R$ 231 mil.

O documento, protocolado pela munícipe Silmara Cristina Alves Cândido, solicitou a instauração de uma Comissão Processante (CP) visando a cassação do mandato do chefe do Executivo.

Havia necessidade de maioria dos votos dos vereadores para a instalação da Comissão Processante (CP), no entanto, quatro dos nove edis foram a favor da investigação pelo Legislativo municipal.

Foram favoráveis à denúncia os vereadores Aline Mazo Prearo (Republicanos), Daniel de Oliveira Rodrigues (PP), Francisco Leandro Gonzalez (Avante) e Paulo Fernando Crepaldi (PSB).

Votaram contra o pedido de instalação da CP os vereadores Laudenir Leonel de Souza (PL), Priscila Domingos (União Brasil), Ricardo Prearo (PSD), Roni Paulo Romão (PL) e Rubens Pereira dos Santos (PSD).

Nos bastidores, havia comentários de que haveria empate por quatro a quatro na votação, cabendo a decisão final ao presidente da Casa, Ricardo Prearo (PSB).

Ele teceu inúmeras críticas ao prefeito Airton Pegoraro, inclusive quanto à possível falta de capacidade administrativa, mas afirmou que não “pagaria na mesma moeda”, lembrando de pedido de CP colocado pelo então presidente da Câmara na legislatura passada, Airton Pegoraro, contra Ricardo Prearo devido a confusão num bar envolvendo o próprio Prearo.

Mais detalhes na edição interativa do Candeia de sábado, dia 25.