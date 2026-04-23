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Região: Dia 3 de maio tem Volta de Itaju “Fátima Camargo”

23 abr, 2026

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Em 2025, a prova reuniu 400 atletas; este ano a largada é às 7h30, com percurso de 5 km e nas modalidades corrida e caminhada (Arquivo/Divulgação)

Dia 03 de maio, domingo, será realizada a 3ª edição da Volta de Itaju, que este ano homenageia a ex-prefeita e primeira-dama, Fátima Terezinha Camargo Guimarães.
A 3ª Volta de Itaju Fatima Camargo é uma realização da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Itaju, em parceria com a DM Eventos Esportivos.
A prova tem início na Avenida Miguel Brás Arroteia, 676, com largada às 7h30, percurso de 5 km, nas modalidades corrida e caminhada. Ainda está prevista a corrida kids, para participação da garotada.
Aos participantes será concedido o kit atleta, contendo chip descartável; número de peito, camiseta, barra de cereal, isotônico e medalha de participação. No dia da prova será servida mesa de café da manhã.
Está prevista premiação para os cinco primeiros colocados de cada categoria (cinco em cinco anos).
As inscrições vão até as vagas se esgotarem. Os atletas de Itaju devem ser inscrever diretamente na Secretaria de Esportes (Ginásio).
Para os atletas de outras cidades as inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp (14) 99113-9665 ou pelo link dmeventosesportivos.com.br. Para os participantes da corrida kids, as inscrições serão no dia e local da prova.

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