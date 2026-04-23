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Polícia

Bariri: PM apreende adolescente com entorpecentes

23 abr, 2026

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Jovem foi flagrado com 106 microtubos com cocaína e quantia em dinheiro (Divulgação)

Na noite de terça-feira (22), a equipe do Comando de Força Patrulha realizava patrulhamento de supervisão em Bariri nas imediações da Avenida Professor Carlos Ferreira de Moraes, momento em que próximo ao cruzamento da Avenida Alberto Polonio visualizou o menor de idade com um grupo de pessoas.

O jovem, ao notar a presença da viatura policial, evadiu-se pela avenida, acessando outra rua. Durante o trajeto foi possível visualizar o menor lançando uma sacola verde na calçada. Logo em seguida, com apoio de outra viatura, foi possível realizar a abordagem e a busca pessoal, onde foi localizada a quantia de R$ 141,00 em espécie, os policiais retornaram no local em que o jovem arremessou a sacola e no seu interior foi localizado 106 microtubos com cocaína.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Jaú, acompanhada de um maior responsável, no local o adolescente permaneceu apreendido e ficou à disposição da Justiça.

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