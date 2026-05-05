Saúde: Feira de Saúde oferece atendimentos gratuitos à população em Bariri

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Bariri recebe no dia 24 de maio mais uma edição da Feira de Saúde, evento comunitário que tem ganhado destaque por promover acesso gratuito a serviços básicos de saúde preventiva à população.

A iniciativa tem como principal objetivo incentivar a adoção de hábitos saudáveis, contribuindo para a prevenção de doenças e também auxiliando no controle de condições já existentes. A organização é formada por profissionais da área da saúde e voluntários, que atuam de forma integrada durante toda a programação.

Durante a feira, os participantes poderão realizar diversos atendimentos gratuitos, entre eles aferição de pressão arterial, avaliação da função pulmonar, medição da porcentagem de gordura corporal, teste de glicemia, além de teste de aptidão física e análise da idade biológica. Também serão oferecidas massagens antiestresse, ampliando o cuidado com o bem-estar físico e mental.

Além dos testes, o público terá acesso a orientações e informações sobre diferentes temas relacionados à saúde, como prevenção de doenças, controle do peso e qualidade de vida.

A Feira de Saúde será realizada na praça em frente ao Supermercado Michelassi (loja 2), das 9h às 12h, e é aberta a toda a população. A participação é gratuita, e a organização reforça o convite para que os moradores aproveitem a oportunidade para cuidar da saúde de forma preventiva e acessível.