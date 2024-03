Saúde: Diretora pede que pessoas com sintomas de gripe não procurem o ambulatório

A diretora municipal de Saúde, Irene Chagas do Nascimento Inácio Rangel, pede que pessoas com sintomas gripais não procurem o ambulatório de dengue montado no início de fevereiro no Centro de Diagnose e de Especialidades Dr. José Dorly Borges.

Segundo ela, é preciso separar pacientes com dengue de pessoas com síndrome gripal.

No caso de sintomas de gripe é preciso procurar unidades de saúde próximas à residência ou ir ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri.

Irene orienta que seja feito primeiro o teste de Covid-19. Se o resultado for negativo, deve-se fazer o teste de dengue.

A diretora relata que está em falta em Bariri o teste para Covid-19. O governo estadual não tem para repor. O município fez compra, mas o fornecedor ainda não entregou. Ela acredita que nos próximos dias os testes estejam disponíveis novamente.

Sintomas

Os principais sintomas da dengue são febre alta, dor no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo.

Os sinais de alarme da doença são caracterizados principalmente por dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, sangramento de mucosa e irritabilidade.

No caso da gripe, os principais sintomas são febre, coriza, dor de garganta, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, dores articulares, diarréia, vômito, fadiga, prostração, rouquidão e olhos avermelhados e lacrimejantes.