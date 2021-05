Saúde dá continuidade à vacinação contra gripe de idosos e professores

Idosos com 60 anos ou mais e professores são o público alvo da segunda fase da vacinação contra a gripe – Divulgação

Até 8 de junho tem continuidade a segunda fase da Campanha de Vacinação contra a Influenza (H1N1), que inclui idosos com 60 anos ou mais e professores. Vale ressaltar que ainda podem ser vacinadas as crianças, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e trabalhadores da área da saúde.

A vacinação contra a gripe está sendo realizada no PSF 1, PSF 2, PSF 3, PSF 4, Soma 2, UBS da Nova Bariri e Centro de Diagnose. Aqueles que já tomaram a vacina contra a Covid-19 precisam apresentar a carteirinha de vacinação onde consta a aplicação.

A partir de 09 de junho, ocorre a terceira etapa da vacinação. Nesse período, vão receber imunização pessoas com comorbidades, portadores de deficiência, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e portuário, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa.