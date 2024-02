Saúde confirma segundo óbito por dengue em Bariri

O Setor de Vigilância Epidemiológica confirmou a segunda morte por dengue em Bariri no boletim desta quinta-feira (29).

Trata-se de J. F. C. 64 anos. O homem morreu no dia 27 de janeiro deste ano.

A primeira morte por dengue confirmada para Bariri foi a da agente de combate a endemias Daniele Joana Ramos Caçador da Silva, 33 anos. Ela morreu no dia 1º de fevereiro deste ano.

Marília

Também foi confirmado o óbito por dengue de Rute Jonas dos Santos Silva, 14 anos. Ela passava férias na casa de parentes em Bariri, quando teria contraído a doença. A adolescente estava internada na Santa Casa de Jaú e não resistiu. Morreu no dia 2 de fevereiro.

Conforme o Departamento Regional de Saúde (DRS), a morte foi contabilizada para o município onde Rute residia (Marília).

Casos

De 1º de janeiro a 28 de fevereiro o município de Bariri registrou 2.174 casos positivos de dengue.

Além disso, foram descartados 692 exames, com resultado negativo. Em relação à Covid-19, em 2024 o setor registrou 141 exames positivos.