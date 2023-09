SAÚDE: Clínicos do Programa Mais Médicos começam a atender em Bariri

A rede de saúde de Bariri tem dois novos médicos. Os clínicos gerais Leandro dos Santos e Ana Carolina Gauze passaram a integrar a saúde pública do município por meio do Programa Mais Médicos, do governo federal.

O clínico Leandro dos Santos realiza atendimentos em livre demanda no Centro de Saúde Constantino Galízia (em frente à Coeba), de segunda a quinta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 19h.

Já a clínica Ana Carolina Gauze substituirá a médica do Programa Saúde da Família Nassima Bussada Romero (PSF 2) durante essa semana e a médica do Programa Saúde da Família – Vila Santa Rosa (PSF 4) na semana que vem. Após esse período, ela atenderá em livre demanda na Unidade Básica de Saúde Aristides Alves Pereira (Soma 2), de terça a sexta-feira.

Leandro dos Santos e Ana Carolina Gauze também atuarão durante as férias ou licenças dos médicos do Programa de Saúde da Família para que os atendimentos não sejam paralisados.

Programa Mais Médicos

O Mais Médicos é um programa do governo Federal criado em 2013. Tem como objetivo disponibilizar profissionais para municípios do interior e periferias de grandes cidades.

As vagas no programa são oferecidas primeiramente aos médicos brasileiros por meio de edital. Se o governo não puder preencher esses postos com médicos brasileiros, é aberto um edital para médicos estrangeiros.

O “Mais Médicos” foi retomado em março deste ano, com a abertura de mais de 15 mil vagas a profissionais, de acordo com o Governo Federal. (Fonte: Assessoria de Comunicação)