Saúde: Carreta da Mamografia vem para Bariri dia 3

A partir de segunda-feira (3), Bariri recebe o programa estadual “Mulheres de Peito”, sob coordenação da Diretoria de Saúde da Prefeitura de Bariri. O atendimento se estende até 15 de fevereiro.

A carreta é operacionalizada pela FIDI – Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem e realiza exames gratuitos para mulheres acima de 35 anos. A ação visa promover mais saúde para as mulheres de maneira prática e acessível.

Estão sendo distribuídas 50 senhas por demanda espontânea de segunda a sexta-feira para atendimento no mesmo dia, das 8h às 17h; e aos sábados, 25 senhas, das 8h às 12h.

O programa Mulheres de Peito quer ampliar o diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama com o exame gratuito para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão SUS. Pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar, também, o pedido médico.

“Em caso de alterações no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento”, informou a diretora de Saúde, Ana Paula de Arruda Falcão.

A Carreta de Mamografia é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e da Secretaria de Políticas para a Mulher, por meio do movimento SP Por Todas. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)